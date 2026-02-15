Episodio Kalulu, La Penna rischia un lungo stop. E a fine mese nuovo VAR per il 2º giallo

E ora sono guai. D'altronde non potrebbe essere diversamente per Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus (3-2) di ieri sera che ha cambiato l'indirizzo della gara con il 2° giallo e relativa espulsione di Pierre Kalulu in seguito ad un contatto lieve con Bastoni. Un intervento quasi da sfioramento, precisa La Gazzetta dello Sport, che ha costretto i bianconeri in 10 contro 11 dal 42'. Episodio, quello della doppia ammonizione, che è stato discusso genericamente dall'Ifab - organo che si occupa della conservazione o del cambiamento delle regole nel calcio - di recente per permettere al VAR di poter revisionarlo. Fatto non ancora possibile oggi.

Al replay dell'azione l'errore è limpido, Bastoni ha simulato di aver subito un contrasto netto. La Penna invece è irremovibile e la seconda ammonizione viene confermata, al netto dell'indignazione mostrata da Kalulu e tutta la panchina della Juventus. Al rientro negli spogliatoi ci sono stati confronti, grida e sfoghi all'indirizzo dell'arbitro, ma secondo la Rosea dal vertice dell'Ifab del 28 febbraio sembrerebbe volto a rendere effettivo invece l'intervento del VAR in queste situazioni. Le percentuali sono alte, con il Mondiale in estate prescelto come grande palcoscenico per il debutto al cambiamento.

Intanto, secondo il quotidiano milanese, La Penna ora rischia un lungo stop dall'arbitraggio. Ma nulla di quanto visto ieri sarebbe accaduto se fosse stato aggiunto fin da subito l'intervento del VAR con "On Field review" per eventualmente togliere il cartellino giallo a Kalulu, negare l'evidente errore ed evitare di impartire l'espulsione. Mentre a Bastoni sarebbe stata assegnata l'ammonizione, tra l'altro la seconda del match contro la Juventus, per simulazione, gesto antisportivo e ingannevole.