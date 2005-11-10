Salah sotto in casa col Friburgo, Ajax in 11 contro 10: Conference League, i parziali delle 18.45
Yvonne Alessandro
Arrivano i primi responsi delle gare di Conference League, valide il terzo turno di League Phase. Ben sei le gare bloccate in Conference League, mentre nell'incrocio tra Midtjylland e Ajax arriva un gol per parte ma anche un cartellino rosso per Watjen (somma di ammonizioni) che potrebbe cambiare gli equilibri della partita. Thun avanti con due reti al termine dei primi 45 minuti, il Trabzonspor di Salah invece è costretto a inseguire il Friburgo avanti con Kubler al 14'.
I parziali delle 18.45
Aarhus-Braga 0-0
Atalanta-Kairat Almaty 0-0
KuPS-Gent 0-0
Lincoln-Hajduk Spalato 0-0
Midtjylland-Ajax 0-1
9' Arokadare (A), 28' Etim (M)
Mjalby-Borac Banja Luka 0-0
Stella Rossa-Inter Escaldes 0-0
Thun-Hearts 2-0
22' autogol McCart (T), 34' Labeau (T)
Trabzonspor-Friburgo 0-1
14' Kubler (F)
Le gare delle 21
Copenaghen-Iberia
Getafe-Brighton
Lugano-Kauno Zalgiris
Monaco-Nordjaelland
Panathinaikos-CSKA Sofia
Riga-Jablonec
St-Truiden-Brann
Twente-Pafos
Univ.Craiova-Egnatia