Live TMW Sammarco: "Siamo il Verona e dobbiamo ricordarcelo. Presi gol per nostri errori"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

22.42 - Paolo Sammarco, allenatore del Verona, interviene in diretta dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare il match odierno contro il Sassuolo valido per la 26esima giornata di Serie A. Tra poco le sue parole in diretta grazie alla presenza del nostro inviato allo stadio.

22.57 - Inizia la conferenza.

Mister lei sembra l'unico che vuole andare avanti con dignità...

"Avevamo preparato qualcosa di diverso, i primi 30-40 minuti solo stati anche buoni. Purtroppo siamo fragili, è evidente, abbiamo preso gol per nostri errori grossolani ed è un momento in cui si pagano cari. Mi è dispiaciuto non vedere una gran reazione nel 2° tempo, bisogna lavorare con dignità e orgoglio perché lo meritano tutti quanti".

Forse l'unica nota positiva di questo momentaccio è che la società ha già 3 mesi di vantaggio per lavorare per l'anno prossimo? Tu farai parte del progetto del futuro?

"Mi sembra troppo presto parlare dell'anno prossimo. Come sapete non so niente del mio futuro".

Come si gestisce un finale di stagione così?

"Preparando le partite, cercando di fare il massimo, solo così possiamo fare, non ci sono soluzioni, non ci sono magie da fare. Bisogna lavorare, stare sul pezzo perché siamo il Verona e dobbiamo ricordarcelo".

Come la stai vivendo tu? Che sensazioni hai?

"Io mi sto concentrando sul campo per cercare di lavorare al massimo, altre cose secondo me sono di secondo piano in questo momento".

23.01 - Termina la conferenza.