Thuram fa 1-1 al 90': colpo da biliardo, stavolta De Gea non può davvero nulla
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Simone Lorini
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Oggi alle 14:21Serie A
autore Simone Lorini
25.10.2026 14:21Serie A
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Marcus Thuram riacciuffa la Fiorentina: triangolo con Diouf al limite dell'area, colpo da biliardo del francese che batte il quasi insuperabile De Gea di oggi. Inter-Fiorentina è di nuovo in parità: ora cinque minuti di recupero per provare a vincerla, per entrambe le formazioni.
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