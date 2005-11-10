Chi è Samuel Wiafe, il 18enne capitato "per caso" nel Genoa che ha stregato De Rossi

A un solo anno di distanza dal 18 ottobre 2025, quando a 17 anni giocava da titolare in Primavera 2 tra Modena e Vicenza servendo l'assist a Christian Lo Conte per il gol del 3-2, Samuel Wiafe ha raggiunto l'élite del calcio italiano. Il 17 ottobre 2026, festeggiati i 18 anni, il centrocampista classe 2008 si è ritrovato titolare contro la Roma, disputata davanti a un grande pubblico. Una crescita impetuosa che ha impressionato Daniele De Rossi, che ne ha lodato la personalità, definendolo un ragazzo pulito, genuino e con grandi qualità fisiche e di corsa. Le pressioni andranno allontanate, ma c'è la sensazione che il ragazzo farà parlare di sé.

La strada per arrivare

Schierato nella lista dei titolari e preferito a Hamed Junior Traore per la battaglia all'Olimpico, Wiafe ha ripagato la fiducia risultando tra i migliori nel primo tempo e tra i pochi a salvarsi nella ripresa del match perso 2-0 con i giallorossi. Senza farsi frenare dall'emozione, il giovane centrocampista si è mostrato un trascinatore, guadagnandosi la maglia dell'Under 19 azzurra e mettendo ora nel mirino la chiamata dell'Under 21 di Silvio Baldini per le convocazioni di novembre. Acquistato in estate dal Modena nell'ambito di un'operazione da 2,5 milioni più bonus (con il passaggio in Emilia di Odero e Consiglio, su cui il Genoa ha mantenuto il controriscatto), il classe 2008 era inizialmente destinato alla Primavera. Tuttavia, ha alzato il ritmo dal ritiro a Moena per adeguarsi alla velocità dei compagni.

De Rossi sta con lui

Una mezzala moderna, ideale per il credo tattico di De Rossi. Lo stesso tecnico del Grifone che lo ha celebrato così nel post-sconfitta con la Roma: "È un ragazzo quasi 'capitato' (per caso, ndr), non l'ho mai considerato a inizio estate, faceva più parte della Primavera. Ci ha colpito per la forza fisica, poi sa giocare sotto pressione e senza paura. Ne sentirete parlare in futuro, mi piace davvero tanto questo ragazzo".