Genoa, alla scoperta del 18enne Wiafe: "Qui o si va forte o niente. Sono senza paura"

Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 del Genoa, ha staccato la sua seconda presenza in Serie A con la maglia rossoblù nella sconfitta per 2-0 contro la Roma. Al termine della gara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Diciamo che abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, ma o si vince o si perde. Abbiamo fatto quello che si poteva fare, ringrazio il mister e la società per l'occasione".

Come è nata questa occasione?

"Ho iniziato a vedere in allenamento quanto i compagni andassero forte e mi sono detto: 'O si va forte o niente'".

Come ti presenti come giocatore?

"Sono un giocatore di corsa, di forza, non molto tecnico però so giocare. Senza paura? Esatto".