Genoa, alla scoperta del 18enne Wiafe: "Qui o si va forte o niente. Sono senza paura"
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Yvonne Alessandro
Yvonne Alessandro
ieri alle 23:37Serie A
autore Yvonne Alessandro
17.10.2026 23:37Serie A
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Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 del Genoa, ha staccato la sua seconda presenza in Serie A con la maglia rossoblù nella sconfitta per 2-0 contro la Roma. Al termine della gara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Diciamo che abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, ma o si vince o si perde. Abbiamo fatto quello che si poteva fare, ringrazio il mister e la società per l'occasione".
Come è nata questa occasione?
"Ho iniziato a vedere in allenamento quanto i compagni andassero forte e mi sono detto: 'O si va forte o niente'".
Come ti presenti come giocatore?
"Sono un giocatore di corsa, di forza, non molto tecnico però so giocare. Senza paura? Esatto".
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