Sanabria entra e segna dopo quattro minuti: raddoppio Cremonese sul Lecce
TUTTO mercato WEB
Raddoppio della Cremonese sul Lecce, rete che arriva al 78' con Antonio Sanabria. Cross col contagiri di Zerbin dalla destra che trova a centroarea il paraguayano che è perfetto nel colpo di testa che supera Falcone. L'attaccante era entrato da quattro minuti, subentrando all'altro marcatore della partita Bonazzoli. Primo gol in questo campionato per lui.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile