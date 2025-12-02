TMW Radio Camolese: "Como? Se investi 150 mln non puoi non arrivare tra le prime sei"

Mister Giancarlo Camolese è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Bologna, un ko inaspettato contro la Cremonese:

"In Serie A partite facili non esistono. La Cremonese poi ha dimostrato di avere qualità davanti, è una buona squadra. Può capitare, vista dal Bologna no ma ci sono sempre gli avversari di fronte che hanno qualità, stimoli".

Meglio Bologna o Como?

"Una squadra che investe 150 mln di euro non può non arrivare tra le prime sei. Ha un allenatore competente, che ha scelto lui gli uomini senza interferenze, un ambiente ideale per far calcio, giocatori di qualità e che vogliono arrivare. Fabregas, ripeto, ha saputo scegliere bene. Entrambe vogliono arrivare lì in alto, il Bologna è una squadra consolidata, Italiano è bravissimo, lotteranno per un posto in Europa. Sono due realtà diverse. Bologna è una realtà consolidata che ha un fenomeno del mercato come Sartori, che sa scegliere giocatori e persone adeguate, con un progetto sempre in crescita. A Como ci sono presupposti diversi, gli investimenti sono stati non solo sulla squadra ma sul club per farlo crescere. Credo che Fabregas prima di andare via da Como ci penserà molte volte. Per come interpreta il ruolo di allenatore, non so quante società al mondo glielo faranno fare".