Domani Inter-Napoli, il Corriere dello Sport titola: "Chivu-Conte il massimo"
TUTTO mercato WEB
"Chivu-Conte il massimo": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. La prima di ritorno regala subito una sfida che può indirizzare il campionato: domani a San Siro spazio a Inter-Napoli. Cena per il titolo: i nerazzurri vogliono il +7, mentre i partenopei cercano il -1. Derby speciale per Zielinski, oggi provino decisivo per Neres.
Spazio anche alle altre partite di Serie A, tra cui una di quelle in programma oggi: "Pressione sul Bologna: ostacolo Fabregas". Italiano prepara 3 finali in 8 giorni per l'Europa: alle 15 il Como, giovedì il Verona e domenica la Fiorentina.
Articoli correlati
Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
3 Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile