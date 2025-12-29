Sassuolo, ci vuole un fisico bestiale. E sotto le due Torri spunta la torre Muharemovic

Muro Muharemovic! Così lo hanno ribattezzato i tifosi del Sassuolo che ieri, per protesta, hanno rinunciato a colorare il settore ospiti dello stadio Dall'Ara con la coreografia preparata (erano in circa 300) perché gli è stato vietato di esporre lo striscione "Assenti forzati" ma hanno comunque assistito a una bella partita con un Sassuolo che ha combattuto, ha risposto colpo su colpo al Bologna di Vincenzo Italiano, ed è uscito forse con qualche pizzico di rimpianto in più rispetto ai cugini rossoblù.

Pari e rimpianti

Ascoltando le parole di entrambe le fazioni, tutte e due meritavano di vincere, e forse il pareggio è il risultato più giusto per quanto si è visto sotto le due Torri. Se andate a vedere gli highlights le occasioni sono prettamente neroverdi. Entrambe recriminano per errori e disattenzioni però entrambe hanno giocato una buona gara: meglio il Bologna in possesso ma il Sassuolo è riuscito a creare più pericoli alla porta di Ravaglia, decisivo in più di una circostanza, a differenza di Muric, che si è sporcato i guantoni solo nell'occasione di Dallinga e in un'uscita disperata su Immobile nel 2° tempo, quando il Sassuolo già si disperava per l'errore di Fadera a tu per tu con Ravaglia.

Catena centrale top

Al gol di Fabbian a inizio ripresa ha risposto Muharemovic, con un colpo di testa in anticipo sullo stesso Ravaglia e che ha rimesso in carreggiata il Sassuolo che aveva chiuso bene la prima frazione e non aveva iniziato altrettanto bene la seconda. La testa del bosniaco però è valsa l'1-1 e un ritorno in partita importante dei neroverdi che sostenuti da un grande Matic e da una catena centrale di assoluto livello hanno messo in difficoltà il Bologna in diverse circostanze e, per questo, escono dal Dall'Ara con un pizzico di rimpianto in più rispetto ai rossoblù.