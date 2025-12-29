Muharemovic risponde a Fabbian e Grosso ferma Italiano: Bologna-Sassuolo 1-1 e spettacolo

Due gol, tante altre occasioni e una partita giocata a viso aperto tra due squadre che non hanno avuto paura. Il riassunto telegrafico di Bologna-Sassuolo potrebbe essere questo, con un primo tempo con tre palle gol non sfruttate rispettivamente da Pinamonti, Dallinga e Volpato (più che altro sfortunato visto il palo scheggiato) e una ripresa che si è aperta con il gol di Giovanni Fabbian recuperato poi al 63' dal colpo di testa di Tarik Muharemovic, con tante colpe di Ravaglia. Alla fine è stato però Fabio Grosso, tecnico neroverde a mangiarsi le mani più del suo collega Vincenzo Italiano, visto il clamoroso gol fallito da Fadera che a tu per tu con il portiere felsineo ha sparato alto.

Le parole di Italiano.

Nel post gara il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è parso comunque soddisfatto, anche se avrebbe voluto chiudere il 2025 con tre punti: "Finisce in parità una partita bella e giocata a viso aperto dalle due squadre. Siamo stati superficiali in qualche occasione, poi abbiamo preso in mano la partita, la stavamo gestendo ma alla fine abbiamo pareggiato. Abbiamo fatto qualche errore di troppo anche in rifinitura. Questa è la mia analisi della partita. Potevamo raccogliere di più ma abbiamo affrontato una squadra pericolosa e in forma. Volevamo chiudere meglio il 2025 ma va bene così".

Le parole di Grosso.

Dall'altra parte Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato con il sorriso a metà: "Siamo contentissimi di quello che stiamo facendo e rimaniamo con i piedi ben piantati a terra, senza però accontentarci. Abbiamo fatto una bella partita, con degli errori ma avendo creato tante occasioni. Usciamo dal campo con un punto e qualche rammarico".