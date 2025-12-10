TMW Sassuolo, il Nottingham Forest segue Josh Doig. È un obiettivo per gennaio

Il Nottingham Forest, nelle ultime settimane, ha seguito da vicino Josh Doig, terzino sinistro del Sassuolo. Lo scozzese è arrivato nel gennaio del 2024 per circa 7 milioni di euro dall'Hellas Verona, con i neroverdi che poi incapparono in una retrocessione mentre gli scaligeri, quasi beffardamente, riuscirono a centrare una salvezza insperata fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.

Il Nottingham Forest ha bisogno di rinforzi per evitare di rimanere impantanato nella lotta retrocessione. In questo momento è quartultimo in campionato con 15 punti, a pari merito con il Leeds United, mentre il West Ham è distante solamente due punti. Quindi non è escluso che possano arrivare nuovi acquisti dopo i tanti milioni spesi in estate, in particolare per Dan Ndoye del Bologna - circa 50 milioni - ma anche Nicolò Savona della Juventus (13) e Douglas Luiz, intorno ai 30 complessivi.

In questa stagione Doig ha giocato 13 partite di campionato, con 943 minuti giocati. Anche una gara in Coppa Italia, impreziosita da un gol contro il Catanzaro, mentre in panchina contro il Como, nel 3-0 che ha sancito l'eliminazione del Sassuolo ai sedicesimi di finale. La valutazione? Per ora non è dato sapere, ma solitamente il Sassuolo non ha intenzione di svendere i propri gioielli.