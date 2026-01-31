Grosso scherza sul paragone Como-Sassuolo: "Forse avete cambiato canale durante la gara"

Mister Fabio Grosso, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria di Pisa per 3-1, ha analizzato la prestazione e il buon momento del suo Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal ritorno al gol di Berardi: "Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente l'anno scorso. Parliamo di un professionista serio, che ha delle qualità molto grandi, un ragazzo in gamba. Berardi determina in questo campionato ormai da tanti anni, siamo contenti di averlo con noi e ce lo teniamo stretto".

Sul paragone fatto in studio tra Sassuolo e Como: "Forse avete visto la partita soltanto a tratti, cambiando canale ogni tanto (ride, ndr). Abbiamo fatto una buona gara e dentro questa buona gara ci sono stati momenti in cui abbiamo allentato i giri del motore. Gli avversari in quel caso prendono il sopravvento e dobbiamo essere bravi a dare continuità. Ci sono interpreti che devono salire in continuità nel proporre cose buone, ma venire qua oggi e fare quello che abbiamo fatto non era scontato".

Sulle ambizioni del Sassuolo: "Ho tanti ragazzi bravi, manteniamo l'equilibrio e questo non significa nascondersi. Sappiamo che il campionato è difficile, le squadre sono molto forti ma noi abbiamo voglia di fare una partita piena. Manteniamo i piedi saldi a terra, perché è un attimo passare dentro le tempeste come ci è successo soltanto poco fa. Dobbiamo essere bravi a continuare a fare ciò che sappiamo fare".