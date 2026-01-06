Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti non abbandona David. Miretti dal 1'
Alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia scendono in campo Sassuolo e Juventus, per la partita valevole per la 19^ giornata di Serie A.
C'è una grande notizia nella lettura delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori e riguarda la presenza da titolare come centravanti della Juventus di Jonathan David, al quale viene rinnovata la fiducia di Spalletti nonostante il calcio di rigore malamente sbagliato contro il Lecce. Segnale anche per Miretti, al centro delle voci di mercato e schierato dal 1' dal suo allenatore, nella coppia di trequartisti assieme a Yildiz. Nei padroni di casa, invece, la sorpresa è a centrocampo e si chiama Iannoni, con Kone che viene avanzato sulla linea degli esterni sulla trequarti, ai lati della prima punta Pinamonti.
Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Juventus.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Thorstvedt; Kone, Pinamonti, Lauriente.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Cheddira, Skjellerup, Yeferson Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Lipani, Vranckx, Pierini.
Allenatore: Fabio Grosso.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Pedro Felipe, Anghelè.
Allenatore: Luciano Spalletti.