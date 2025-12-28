Sassuolo, Lauriente: "L'assenza di Berardi ha responsabilizzato tutti noi attaccanti"
TUTTO mercato WEB
Armand Lauriente, attaccante del Sassuolo, ha presentato così a Sky Sport la partita odierna col Bologna: "L'assenza di Berardi non responsabilizza soltanto me, ma tutti gli attaccanti. Dobbiamo costruire gioco perché senza Berardi è tosta. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più, insieme".
Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Rowe, Fabbian, Orsolini; Dallinga. Allenatore: Italiano.
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Candé, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia