Sassuolo, Lauriente: "L'assenza di Berardi ha responsabilizzato tutti noi attaccanti"

Armand Lauriente, attaccante del Sassuolo, ha presentato così a Sky Sport la partita odierna col Bologna: "L'assenza di Berardi non responsabilizza soltanto me, ma tutti gli attaccanti. Dobbiamo costruire gioco perché senza Berardi è tosta. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più, insieme".

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Rowe, Fabbian, Orsolini; Dallinga. Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Candé, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso.