Roma, D'Amico: "Manca un esterno di gamba, cercheremo di prenderlo a gennaio"

Tony D'Amico, direttore sportivo della Roma, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara casalinga contro il Sassuolo: "A fine mercato abbiamo capito che manca un giocatore esterno di gamba, di ripartenza, valuteremo le opportunità nel mercato di gennaio e se ci riusciremo daremo questa alternativa al mister".

Koné titolare ma non convocato dalla Francia?

"Parliamo un po' con tutte le nazionali, ci confrontiamo. Oggi il mister ha deciso di schierarlo titolare perché l'ha visto bene e siamo contenti. Con Manu dentro abbiamo modo di far recuperare anche quei ragazzi che hanno speso tanto in queste partite".

Avete analizzato la sconfitta di Old Trafford?

"In ambienti come quelli di Manchester lo stadio spinge tanto, però abbiamo visto una grande Roma che impone il suo gioco. I momenti di difficoltà ci sono, Manchester è stata un po' diversa da Madrid. Se n'è parlato poco, ma il rigore è stato un po' generoso e ha agevolato la loro rimonta. La Roma è tornata in Champions League dopo sette anni e sono partite che ti servono per capire dove migliorare la squadra".