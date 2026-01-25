L'Atalanta resta in corsa per l'Europa, frenata Bologna. La classifica aggiornata della Serie A
Si chiudono altre due gare valide per la 22esima giornata di Serie A. In zona Europa l'Atalanta fa il suo dovere regolando il Parma con un secco 4-0 e blindando il settimo posto. Cade il Bologna, che paga i propri errori a Genova lasciando tre punti pesanti al Grifone, che in questo modo si allontana di sei lunghezze dalla zona retrocessione. Vediamo di seguito la classifica aggiornata della Serei A.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter – 52 punti (22 partite giocate)
2. Milan – 46 punti (21)
3. Napoli – 43 punti (21)
4. Roma – 42 punti (21)
5. Como – 40 punti (22)
6. Juventus – 39 punti (21)
7. Atalanta – 35 punti (22)
8. Bologna – 30 punti (22)
9. Lazio – 29 punti (22)
10. Sassuolo – 26 punti (22)
11. Udinese – 26 punti (21)
12. Cagliari – 25 punti (22)
13. Parma – 23 punti (22)
14. Cremonese – 23 punti (22)
15. Torino – 23 punti (22)
16. Genoa – 23 punti (22)
17. Lecce – 18 punti (22)
18. Fiorentina – 17 punti (22)
19. Verona – 14 punti (21)
20. Pisa – 14 punti (22)