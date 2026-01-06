Sassuolo sotto con la Juventus e privato di un protagonista: Thorstvedt fuori per infortunio
TUTTO mercato WEB
Il Sassuolo è sotto di un gol all'intervallo contro la Juventus e al termine della prima frazione di gioco del Mapei Stadium è arrivata anche una brutta notizia per il tecnico neroverde Fabio Grosso.
Il Sassuolo ha infatti dovuto rinunciare per infortunio al centrocampista Kristian Thorstvedt, che ha lasciato il campo al minuto 39 per un infortunio alla spalla che si era procurato un quarto d'ora prima a seguito di un duello sul campo con il bianconero Koopmeiners. Al suo posto è entrato Fadera.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile