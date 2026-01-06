Sassuolo sotto con la Juventus e privato di un protagonista: Thorstvedt fuori per infortunio

Il Sassuolo è sotto di un gol all'intervallo contro la Juventus e al termine della prima frazione di gioco del Mapei Stadium è arrivata anche una brutta notizia per il tecnico neroverde Fabio Grosso.

Il Sassuolo ha infatti dovuto rinunciare per infortunio al centrocampista Kristian Thorstvedt, che ha lasciato il campo al minuto 39 per un infortunio alla spalla che si era procurato un quarto d'ora prima a seguito di un duello sul campo con il bianconero Koopmeiners. Al suo posto è entrato Fadera.

