Thorstvedt torna al gol in A ma al Sassuolo non basta: "Serve vincere per alzare il livello"

Il sito ufficiale del Sassuolo riporta le parole di Kristian Thorstvedt dopo il pareggio dei neroverdi per 1-1 contro il Parma. Il norvegese è tornato in gol in Serie A dopo 21 mesi. In quell'occasione la sua rete fu inutile poiché arrivata in una sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina.

“Queste partite vanno vinte se vogliamo alzare il livello, in certe situazioni serve creare le occasioni giuste per portare a casa i 3 punti. Mi trovo bene a giocare con tutti i miei compagni, Matić sicuramente è di un altro livello ma devo dire che c’è un bel rapporto tra tutti noi. Mi sento bene, l’infortunio è passato, sono contento di aver fatto gol oggi anche perché nelle ultime gare avevo avuto l’occasione ma non ci ero riuscito”.