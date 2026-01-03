Sassuolo avanti contro il Parma: la sblocca Thorstvedt con un colpo di testa, 1-0
Sassuolo in vantaggio contro il Parma, l'ha sbloccata Kristian Thorstvedt. Al minuto 12 bella manovra sulla destra dei neroverdi e cross in mezzo di Walukiewicz per il colpo di testa del norvegese a battere il portiere avversario. 1-0 per i padroni di casa al Mapei.
