Lecce, Di Francesco ne convoca 23 per la trasferta allo Zini contro la Cremonese
Di seguito i convocati del tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, per la sfida di domani pomeriggio (ore 12:30) sul campo della Cremonese. Indisponibile il secondo portiere Früchtl. Questa la lista completa:
Portieri: Falcone, Samooja;
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga;
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Maleh, Ramadani, Sala;
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N’Dri, Pierotti, Sottil, Stulic.
