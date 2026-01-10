Sassuolo, Walukiewicz dopo l'intervallo: "Per fare punti, dobbiamo fare più cose tecniche"
Sebastian Walukiewicz, difensore del Sassuolo, ha parlato a DAZN al termine dell'intervallo del match contro la Roma.
Bel primo tempo: cosa dovete correggere per fare ancora meglio?
"Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma se vogliamo portare punti a casa dobbiamo fare ancora meglio tecnicamente".
