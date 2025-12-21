Sassuolo, Walukiewicz: "Per me non è una partita qualunque. Da terzino penso di aver fatto bene"

Sebastian Walukiewicz ha parlato prima della sfida contro il Torino ai microfoni di Sky: "Per me questa è sicuramente una partita speciale: l’anno scorso giocavo a Torino, mentre oggi sono al Sassuolo. Sono totalmente concentrato sulla mia nuova realtà e spero che oggi riusciremo a fare una grande prestazione."

Sul nuovo ruolo di terzino destro: "Penso di essere abituato ai cambiamenti: anche l'anno scorso con Mister Baroni ho ricoperto quel ruolo in alcune partite. Considero questa posizione un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo; nelle ultime uscite credo di aver fatto bene e mi sento pronto."