Satriano torna in Serie A? L'attaccante in uscita dal Lione e finisce nel mirino di tre club

Niccolò Righi
Oggi alle 19:40Serie A
Niccolò Righi

Il futuro di Martin Satriano potrebbe presto intrecciarsi nuovamente con la Serie A. L’attaccante uruguaiano, attualmente in prestito al Lione dal Lens, non ha convinto pienamente in Francia e potrebbe diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato invernale, scrive FootMercato. Arrivato la scorsa estate come rinforzo offensivo last minute, Satriano ha faticato a imporsi, chiudendo la prima parte di stagione con 3 gol e 1 assist in 19 presenze complessive.

La situazione sportiva, unita all’esplosione del giovane Endrick - già punto fermo dell’attacco del Lione - ha spinto il club francese a riflettere su una possibile uscita anticipata del giocatore. Dal punto di vista contrattuale, il Lione è legato a Satriano da un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro, che la dirigenza potrebbe esercitare già a gennaio per poi rivendere immediatamente il calciatore, evitando di attendere la fine della stagione.

Ed è qui che entra in scena la Serie A. In Italia, il profilo dell’ex Inter continua a essere molto apprezzato. Il Torino segue con attenzione l’evolversi della situazione, anche se un eventuale affondo dipenderebbe dalla partenza di Duvan Zapata. Interesse concreto anche da parte del Parma, alla ricerca di soluzioni offensive per risalire la classifica, e dell’Hellas Verona, che valuta Satriano come possibile rinforzo chiave nella lotta salvezza. Altri club, come Genoa e Cagliari, hanno invece raffreddato la pista, concentrandosi su obiettivi differenti. Sul giocatore ci sarebbe anche i forte interesse del Getafe.

