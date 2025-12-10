Scaroni su Milan-Como: "Non andare in Australia sarebbe un'occasione persa"

Oltre a parlare di Massimiliano Allegri e del suo lavoro, Paolo Scaroni, presidente del Milan, nel corso della lunga intervista rilasciata a Class CNBC, ha parlato anche della sfida contro il Como in programma a febbraio:

"Una delle idee che abbiamo perseguito era di andare in Australia per promuovere il calcio italiano, non per fare un affare economico che non c'è. Non ho ancora abbassato le braccia su questo tema, ma ci sono così tante autorizzazioni da ottenere che comincio ad essere preoccupato. Se saltasse sarebbe un'occasione persa per la Serie A perché noi abbiamo l'obiettivo di rendere la Serie A attrattiva nel mondo".

Che ne pensa del calcio italiano e del momento che sta vivendo?

"Come Serie A incassiamo dai diritti tv internazionali 200 milioni all'anno, la Premier 2,2 miliardi, la Liga 700-800 milioni che trovano una spiegazione nel fatto che negli anni scorsi hanno avuto due grandi campioni come Messi e Cristiano Ronaldo. Il gap con la Premier deve essere riempito, ma ovviamente ci sono tante cose fare, compresi nuovi stadi perché avere impianti belli e pieni sono la base per avere un effetto televisivo di un certo tipo. Sono convinto che dopo San Siro verranno costruiti anche tanti altri stadi in Italia".