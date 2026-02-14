Con la Juventus finisce il primo campionato di Serie A per mister Chivu

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha totalizzato 37 panchine in Serie A. Quella di stasera, pertanto, sarà la 38esima. Come un intero campionato a venti squadre. Le sue statistiche alla vigilia del derby d’Italia numero 186 raccontano di 22 vittorie, 8 pareggi (per 30 gare a punti), 7 sconfitte fra nerazzurri e Parma 2024-2025.

Insomma, 74 punti che potrebbero diventare…

Avversario, per la prima volta, sarà Luciano Spalletti. Perché all’andata la panchina della Juventus era occupata da Igor Tudor (fresco coach del Tottenham, manca solo la firma a ufficializzarlo). Il bilancio degli scontri diretti in campionato contro la Vecchia Signora è in perfetto equilibrio: 1 successo e 1 sconfitta, 4 gol marcati e 4 gol subiti. All’1-0 casalingo col Parma l’anno scorso è succeduto il 3-4 subito allo Stadium qualche mese fa.

L’ex Spalletti, ha diretto la Beneamata per due stagioni, ha testato il suo calcio contro i nerazzurri, invece, per 26 volte fra Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma e Napoli. Da vero ex, però, soltanto vestendo l’azzurro partenopeo: 1V – 1X – 2P.

C’è un dato singolare che emerge dando un’occhiata ai singoli scontri diretto fra il tecnico di Certaldo e il club meneghino. Quando sono andati in scena alla 25esima giornata di Serie A, come stavolta, c’è sempre scappato l’1-1: nel 2004-2005 con l’Udinese, nel 2007-2008 con la Roma, nel 2021-2022 col Napoli. Se quest’ultimo risultato dovesse uscire anche al termine del prossimo derby d’Italia… beh, ringrazierebbe l’ex juventino Allegri che col suo Milan potrebbe rosicchiare 5 punti ai nerazzurri nel giro di qualche giorno (ieri sera ha vinto a Pisa e mercoledì sarà impegnato nel recupero col Como).

TUTTI I PRECEDENTI FRA CHIVU E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

1 vittoria Chivu

0 pareggi

1 vittoria Juventus

4 gol fatti dalle squadre di Chivu

4 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E L’INTER IN CAMPIONATO

10 vittorie Spalletti

8 pareggi

8 vittorie Inter

39 gol fatti dalle squadre di Spalletti

41 gol fatti dall’Inter