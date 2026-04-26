Milan-Juventus 0-0 il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Fofana (22' st Ricci), Modric (35' st Jashari), Rabiot, Bartesaghi (1' st Estupinan); Pulisic (17' st Füllkrug), Leao (35' st Nkunku). A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Loftus-Cheek, Athekame, Odogu. All.: Allegri
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram (26' st Koopmeiners), Locatelli, Cambiaso (26' st Holm); Conceiçao (35' st Zhegrova), Boga (35' st Yildiz); David (42' st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, Miretti. All.: Spalletti
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Cambiaso (J), Bartesaghi (M), Boga (J), Estupinan (M), Locatelli (J)
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