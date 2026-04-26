Scudetto numero 21 per l'Inter: l'Albo d'Oro aggiornato della Serie A

Simone Bernabei
ieri alle 23:00Serie A
L'Inter ha vinto lo Scudetto numero 21 della sua storia, staccando così il Milan (fermo a 19) e avvicinandosi alla Juventus che resta comunque lontanissima per numero di titoli (36). Prosegue così l'alternanza di vincitrici in Serie A, con 7 diverse squadre nelle ultime 7 stagioni.

L'Albo d'Oro della Serie A
2025/2026 - Inter
2024/2025 - Napoli
2023/2024 - Inter
2022/2023 - Napoli
2021/2022 - Milan
2020/2021 - Inter
2019/2020 - Juventus
2018/2019 - Juventus
2017/2018 - Juventus
2016/2017 - Juventus
2015/2016 - Juventus
2014/2015 - Juventus
2013/2014 - Juventus
2012/2013 - Juventus
2011/2012 - Juventus
2010/2011 - Milan
2009/2010 - Inter
2008/2009 - Inter
2007/2008 - Inter
2006/2007 - Inter
2005/2006 - Inter
2004/2005 - Non assegnato
2003/2004 - Milan
2002/2003 - Juventus
2001/2002 - Juventus
2000/2001 - Roma
1999/2000 - Lazio
1998/1999 - Milan
1997/1998 - Juventus
1996/1997 - Juventus
1995/1996 - Milan
1994/1995 - Juventus
1993/1994 - Milan
1992/1993 - Milan
1991/1992 - Milan
1990/1991 - Sampdoria
1989/1990 - Napoli
1988/1989 - Inter
1987/1988 - Milan
1986/1987 - Napoli
1985/1986 - Juventus
1984/1985 - Verona
1983/1984 - Juventus
1982/1983 - Roma
1981/1982 - Juventus
1980/1981 - Juventus
1979/1980 - Inter
1978/1979 - Milan
1977/1978 - Juventus
1976/1977 - Juventus
1975/1976 - Torino
1974/1975 - Juventus
1973/1974 - Lazio
1972/1973 - Juventus
1971/1972 - Juventus
1970/1971 - Inter
1969/1970 - Cagliari
1968/1969 - Fiorentina
1967/1968 - Milan
1966/1967 - Juventus
1965/1966 - Inter
1964/1965 - Inter
1963/1964 - Bologna
1962/1963 - Inter
1961/1962 - Milan
1960/1961 - Juventus
1959/1960 - Juventus
1958/1959 - Milan
1957/1958 - Juventus
1956/1957 - Milan
1955/1956 - Fiorentina
1954/1955 - Milan
1953/1954 - Inter
1952/1953 - Inter
1951/1952 - Juventus
1950/1951 - Milan
1949/1950 - Juventus
1948/1949 - Torino
1947/1948 - Torino
1946/1947 - Torino
1945/1946 - Torino
1942/1943 - Torino
1941/1942 - Roma
1940/1941 - Bologna
1939/1940 - Inter
1938/1939 - Bologna
1937/1938 - Inter
1936/1937 - Bologna
1935/1936 - Bologna
1934/1935 - Juventus
1933/1934 - Juventus
1932/1933 - Juventus
1931/1932 - Juventus
1930/1931 - Juventus
1929/1930 - Inter
1928/1929 - Bologna
1927/1928 - Torino
1926/1927 - Non assegnato
1925/1926 - Juventus
1924/1925 - Bologna
1923/1924 - Genoa
1922/1923 - Genoa
1921/1922 - Novese
1921/1922 - Pro Vercelli
1920/1921 - Pro Vercelli
1919/1920 - Inter
1914/1915 - Genoa
1913/1914 - Casale
1912/1913 - Pro Vercelli
1911/1912 - Pro Vercelli
1910/1911 - Pro Vercelli
1909/1910 - Inter
1908/1909 - Pro Vercelli
1907/1908 - Pro Vercelli
1906/1907 - Milan
1905/1906 - Milan
1904/1905 - Juventus
1903/1904 - Genoa
1902/1903 - Genoa
1901/1902 - Genoa
1900/1901 - Milan
1899/1900 - Genoa
1898/1899 - Genoa
1897/1898 - Genoa

Classifica per Scudetti vinti
Juventus 36
Inter 21
Milan 19
Genoa 9
Bologna 7
Pro Vercelli 7
Torino 7
Napoli 4
Roma 3
Fiorentina 2
Lazio 2
Cagliari 1
Casale 1
Verona 1
Sampdoria 1
Novese 1

Articoli correlati
Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per... Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per coronare il sogno"
Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà... Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
27 aprile 2014, muore Vujadin Boskov. Dieci frasi storiche dette dall'allenatore... 27 aprile 2014, muore Vujadin Boskov. Dieci frasi storiche dette dall'allenatore (più una)
Altre notizie Serie A
De Gea e Matic come Itachi e Kisame di Naruto. Lo spagnolo sui social: “Re-United”... De Gea e Matic come Itachi e Kisame di Naruto. Lo spagnolo sui social: “Re-United”
De Rossi: "Mi rode il c**o per il ko, ma non credevo di salvare il Genoa così in... De Rossi: "Mi rode il c**o per il ko, ma non credevo di salvare il Genoa così in anticipo"
Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per... Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per coronare il sogno"
Juventus, Conceicao: "Non siamo contenti del pareggio, abbiamo fatto più del Milan"... Juventus, Conceicao: "Non siamo contenti del pareggio, abbiamo fatto più del Milan"
Milan, Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbe" Live TMWMilan, Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbe"
Volata Champions, Como e Roma in pressing sulla Juventus: i calendari a confronto... TMWVolata Champions, Como e Roma in pressing sulla Juventus: i calendari a confronto
Juventus, Spalletti sulla corsa-Champions: "Se non si deciderà all'ultimo turno,... Juventus, Spalletti sulla corsa-Champions: "Se non si deciderà all'ultimo turno, ci si va vicino"
Milan, Allegri: "Sicuramente numericamente l'anno prossimo ci vorranno più giocatori"... Milan, Allegri: "Sicuramente numericamente l'anno prossimo ci vorranno più giocatori"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
