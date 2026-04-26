Scudetto numero 21 per l'Inter: l'Albo d'Oro aggiornato della Serie A
L'Inter ha vinto lo Scudetto numero 21 della sua storia, staccando così il Milan (fermo a 19) e avvicinandosi alla Juventus che resta comunque lontanissima per numero di titoli (36). Prosegue così l'alternanza di vincitrici in Serie A, con 7 diverse squadre nelle ultime 7 stagioni.
L'Albo d'Oro della Serie A
2025/2026 - Inter
2024/2025 - Napoli
2023/2024 - Inter
2022/2023 - Napoli
2021/2022 - Milan
2020/2021 - Inter
2019/2020 - Juventus
2018/2019 - Juventus
2017/2018 - Juventus
2016/2017 - Juventus
2015/2016 - Juventus
2014/2015 - Juventus
2013/2014 - Juventus
2012/2013 - Juventus
2011/2012 - Juventus
2010/2011 - Milan
2009/2010 - Inter
2008/2009 - Inter
2007/2008 - Inter
2006/2007 - Inter
2005/2006 - Inter
2004/2005 - Non assegnato
2003/2004 - Milan
2002/2003 - Juventus
2001/2002 - Juventus
2000/2001 - Roma
1999/2000 - Lazio
1998/1999 - Milan
1997/1998 - Juventus
1996/1997 - Juventus
1995/1996 - Milan
1994/1995 - Juventus
1993/1994 - Milan
1992/1993 - Milan
1991/1992 - Milan
1990/1991 - Sampdoria
1989/1990 - Napoli
1988/1989 - Inter
1987/1988 - Milan
1986/1987 - Napoli
1985/1986 - Juventus
1984/1985 - Verona
1983/1984 - Juventus
1982/1983 - Roma
1981/1982 - Juventus
1980/1981 - Juventus
1979/1980 - Inter
1978/1979 - Milan
1977/1978 - Juventus
1976/1977 - Juventus
1975/1976 - Torino
1974/1975 - Juventus
1973/1974 - Lazio
1972/1973 - Juventus
1971/1972 - Juventus
1970/1971 - Inter
1969/1970 - Cagliari
1968/1969 - Fiorentina
1967/1968 - Milan
1966/1967 - Juventus
1965/1966 - Inter
1964/1965 - Inter
1963/1964 - Bologna
1962/1963 - Inter
1961/1962 - Milan
1960/1961 - Juventus
1959/1960 - Juventus
1958/1959 - Milan
1957/1958 - Juventus
1956/1957 - Milan
1955/1956 - Fiorentina
1954/1955 - Milan
1953/1954 - Inter
1952/1953 - Inter
1951/1952 - Juventus
1950/1951 - Milan
1949/1950 - Juventus
1948/1949 - Torino
1947/1948 - Torino
1946/1947 - Torino
1945/1946 - Torino
1942/1943 - Torino
1941/1942 - Roma
1940/1941 - Bologna
1939/1940 - Inter
1938/1939 - Bologna
1937/1938 - Inter
1936/1937 - Bologna
1935/1936 - Bologna
1934/1935 - Juventus
1933/1934 - Juventus
1932/1933 - Juventus
1931/1932 - Juventus
1930/1931 - Juventus
1929/1930 - Inter
1928/1929 - Bologna
1927/1928 - Torino
1926/1927 - Non assegnato
1925/1926 - Juventus
1924/1925 - Bologna
1923/1924 - Genoa
1922/1923 - Genoa
1921/1922 - Novese
1921/1922 - Pro Vercelli
1920/1921 - Pro Vercelli
1919/1920 - Inter
1914/1915 - Genoa
1913/1914 - Casale
1912/1913 - Pro Vercelli
1911/1912 - Pro Vercelli
1910/1911 - Pro Vercelli
1909/1910 - Inter
1908/1909 - Pro Vercelli
1907/1908 - Pro Vercelli
1906/1907 - Milan
1905/1906 - Milan
1904/1905 - Juventus
1903/1904 - Genoa
1902/1903 - Genoa
1901/1902 - Genoa
1900/1901 - Milan
1899/1900 - Genoa
1898/1899 - Genoa
1897/1898 - Genoa
Classifica per Scudetti vinti
Juventus 36
Inter 21
Milan 19
Genoa 9
Bologna 7
Pro Vercelli 7
Torino 7
Napoli 4
Roma 3
Fiorentina 2
Lazio 2
Cagliari 1
Casale 1
Verona 1
Sampdoria 1
Novese 1
