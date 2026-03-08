Genoa, caccia al colpo contro una big nella sera del ritorno al "Ferraris" del grande ex

A caccia del colpo grosso. Il Genoa cerca il successo contro una big del nostro campionato. Alle 18 la squadra di Daniele De Rossi affronterà la Roma per cercare i tre punti che significherebbero molto in chiave salvezza oltre a portare una ventata di entusiasmo per affrontare al meglio il rush finale di stagione. Avversario di serata sarà la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini pronto ad essere salutato dal popolo che tanto gli ha voluto bene al momento dell'ingresso in campo. I rossoblù quest'anno non sono mai riusciti a portare a casa l'intera posta in palio contro una grande del nostro torneo, anche se contro il Bologna vincitore della Coppa Italia è arrivato un 3-2 in rimonta a Marassi, malgrado prestazioni comunque convincenti.

Contro la Roma l'ultimo risultato positivo contro una big

A San Siro contro il Milan ci è andato vicino ma Stanciu in pieno recupero ha fallito il colpo da tre punti calciando il suo rigore in curva mentre per l'ultimo risultato positivo fra le mura amiche contro una big bisogna tornare al 15 settembre 2024, avversario di giornata la Roma proprio di De Rossi. In quell'occasione la squadra allora allenata da Gilardino andò sotto nel primo tempo con Dovbyk e pareggiò nel recupero con De Winter.

Quel poker a Mourinho

La Roma è sempre nel destino. Contro i giallorossi risale anche l'ultimo successo casalingo sempre contro una delle così dette grandi. In panchina per la squadra della Capitale c'era José Mourinho e il Genoa arrivava dalla promozione in A dell'anno precedente. Alla rete di Gudmundsson rispose Cristante prima che il Grifone prese il largo con Retegui, Thorsby e Messias.