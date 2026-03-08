Parma, dubbio modulo per Cuesta: potrebbe tornare la difesa a quattro

In vista della gara di oggi contro la Fiorentina, il Parma dovrà fare i conti con diverse assenze nella sua rosa: oltre ai lungodegenti Almqvist e Frigan, mister Carlos Cuesta dovrà rinunciare a Lautaro Valenti (squalificato per somma di ammonizioni), Sascha Britschgi (out per un piccolo fastidio alla coscia sinistra) e anche Adrian Bernabé. L’assenza dello spagnolo era del tutto inaspettata ed è stata annunciata dallo stesso tecnico maiorchino ieri in conferenza stampa: il numero 10 crociato non è partito per Firenze a causa di un problema allo psoas, che in verità lo affligge da diverso tempo. Bernabé ha stretto i denti nelle passate settimane ma questa volta non ce l’ha fatta e per precauzione non prenderà parte alla gara.

Sono dunque diversi i dubbi di formazione per mister Carlos Cuesta, anche alla luce delle assenze. In particolare il reparto difensivo è quello maggiormente attenzionato, visto che mancheranno sia Valenti sia Britschgi, anche se torna tra i convocati Ndiaye, che difficilmente partirà tra i titolari. È dunque probabile che Cuesta possa rispolverare dal primo minuto quella difesa a quattro che aveva caratterizzato la parte centrale del campionato del Parma: la coppia centrale sarebbe dunque composta da Troilo e Circati, con Delprato e Valeri a completare il reparto sulle corsie laterali. Più difficile una conferma della difesa a tre, dato che pure la corsia di destra conta l’assenza di Britschgi: al suo posto, come esterno destro, potrebbe giocare Delprato, ma a quel punto nel terzetto difensivo dovrebbe sostituirlo uno tra Ndiaye (appena rientrato dall’infortunio), Conde (capitano della formazione Primavera) e Carboni, che ancora non è mai stato schierato come titolare.

Anche a centrocampo la situazione è tutt’altro che definita. L’unico punto fermo sembra essere Keita, visto anche il forfait di Bernabé. Rimangono dunque due posti vacanti, contesi da ben cinque giocatori: Nicolussi Caviglia, Ordonez, Sorensen, Estevez e Cremaschi. È probabile che, vista l’assenza di Bernabé, Cuesta possa optare per un giocatore di qualità in mezzo al campo come Nicolussi Caviglia, tra l’altro ex della sfida, ma non sono da sottovalutare le geometrie di Estevez. Il terzo posto è lotta aperta tra Sorensen e Ordonez, due giocatori molto diversi tra loro, come ha sottolineato lo stesso Cuesta in conferenza stampa: “Sono giocatori diversi. Sorensen ha grande capacità di inserimento, di entrare in area e fare gol, oltre a capacità di sacrificio enorme, che ce l'ha anche Ordonez. Quest'ultimo però è più un palleggiatore, aiuta nella progressione del gioco, piuttosto che nell'ultimo atto del gioco”. Più difficile, invece, un impiego di Cremaschi dal primo minuto: fino a questo momento lo statunitense non ha mai giocato da titolare in Serie A, ma non è detta l’ultima parola.

Ultimo capitolo è l’attacco, dove domina la presenza di Mateo Pellegrino. Restano dubbi su chi sarà ad affiancarlo. Molto alte le quote di Gabriel Strefezza, che nelle ultime settimane si è guadagnato la titolarità. Tra l’altro, con l’italo-brasiliano in campo il Parma non ha mai perso. Il potenziale terzo attaccante sarà uno tra Oristanio e Ondrejka: l’italiano si è finalmente sbloccato nell’ultima gara contro il Cagliari e predilige giocare a destra, mentre lo svedese ha quasi sempre giocato a sinistra, dove ora c’è Strefezza. Vedremo dunque come Cuesta scioglierà questi molti dubbi di formazione.