Napoli, la sorpresa di Conte ed altri due big al rientro per puntare al secondo posto

Napoli, la sorpresa di Conte ed altri due big al rientro per puntare al secondo posto
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:08Serie A
Antonio Gaito

La seconda vittoria consecutiva ottenuta contro il Torino, che va a consolidare il terzo posto in classifica e può riaprire i giochi anche per la seconda piazza in base al risultato del derby di Milano, ha portato anche ad una sorta di premio alla squadra. Antonio Conte, infatti, ha sfruttato la gara al venerdì per concedere tre giorni di riposo. Una scelta ovviamente permessa dal calendario, ma anche ragionata per ricaricare le energie fisiche e mentali ed attendere anche ulteriori rientri dopo quelli di Anguissa, in campo per tutto il secondo tempo, e De Bruyne, entrato nel finale con grande voglia ed intensità. La squadra si ritroverà martedì a Castel Volturno, probabilmente rigenerata, ma anche con altri big in gruppo.

Il ritorno dell'MVP

Frank Anguissa e Kevin De Bruyne da soli possono già cambiare il volto alla squadra e sfrutteranno la prossima settimana per migliorare ulteriormente la propria condizione. E' vicino però anche il rientro dell'MVP dell'ultimo campionato, Scott McTominay. Lo scozzese è fermo da cinque partite a causa della riacutizzazione di un'infiammazione tendinea, problema emerso nel corso del primo tempo di Genoa-Napoli a Marassi, ma Conte ha rivelato che spera di riaverlo a disposizione nei prossimi giorni, almeno con un rientro in gruppo propedeutico ad averlo tra i convocati per la sfida al Lecce.

Il secondo big al rientro

Non solo McTominay: al rientro c'è anche Lobotka, fermato contro il Torino da sovraccarico gestito in questa fase con la massima cautela. Nonostante la buona prova dei sostituti e lo spirito straordinario della squadra anche nell'emergenza, se dovessero essere tutti a disposizione il Napoli potrebbe alzare il livello qualitativo nell'undici titolare ma anche garantirsi cambi ancora più d'impatto nell'ultima fase della partita, quella in cui negli ultimi mesi ha sofferto di più tra giocatori spremuti e poco contributo dalla panchina. Adesso è tutta un'altra storia.

