Secondo gol in Champions per Zappacosta. Non segnava dal suo esordio nel 2017
Secondo gol in Champions League per Davide Zappacosta, il primo a distanza di 8 anni e 5 mesi. Curiosamente l'altra rete segnata risale al suo esordio nel massimo torneo continentale, con la maglia del Chelsea nel settembre 2017 contro il Qarabag. Partita per la cronaca vinta 6-0. Complessivamente per Zappacosta 29 presenze, 24 delle quali con la maglia dell'Atalanta.
