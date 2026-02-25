Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Secondo gol in Champions per Zappacosta. Non segnava dal suo esordio nel 2017

Secondo gol in Champions per Zappacosta. Non segnava dal suo esordio nel 2017
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:46
Gaetano Mocciaro

Secondo gol in Champions League per Davide Zappacosta, il primo a distanza di 8 anni e 5 mesi. Curiosamente l'altra rete segnata risale al suo esordio nel massimo torneo continentale, con la maglia del Chelsea nel settembre 2017 contro il Qarabag. Partita per la cronaca vinta 6-0. Complessivamente per Zappacosta 29 presenze, 24 delle quali con la maglia dell'Atalanta.

