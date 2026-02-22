Atalanta, Zappacosta: "Dobbiamo dare il massimo, Napoli forte in Italia e in Europa"

Davide Zappacosta, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. Le sue parole: "Il mio inglese? Me la cavo, l'ho perso e mi dispiace. Oggi ci aspetta una partita difficile, affrontiamo una delle migliori squadre in Europa e in Italia. Hanno tanti giocatori forti, dobbiamo giocare da squadra e dare il massimo".