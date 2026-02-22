Napoli, Conte: "Recuperi? Non dovete parlare con me. Non vedo McTominay dalla sfida col Genoa"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta. Le sue parole: "Sarà una partita dove ci vorrà energia, sono due squadre che non lesinano energie durante la partita. Vogliamo dominare entrambe la sfida, non ci mettiamo ad aspettare e difendere. Quando fai queste sfide sono importanti i duelli".

Vergara può dare più soluzioni.

"Ce l'hanno anche loro con Sulemana e Zalewski. Palladino ha detto una cosa pensando a noi ma anche loro hanno giocatori bravi".

Come sta McTominay?

"Per i recuperi dovete parlare con i dottori. McTominay non lo vedo in campo dalla sfida con il Genoa, non si è ancora allenato con noi, dovete parlare con i dottori. Non si capisce quando può rientrare. Non dovete parlare con me. Quello che posso dire è ciò che mi dicono i dottori".

Anche per De Bruyne?

"De Bruyne è un discorso a parte, guardate Lukaku quanta fatica sta facendo per recuperare da quell'infortunio grave che ha avuto. Facciamo dei discorsi che in questo momento non c'entrano niente. Intanto che rientri e poi si valuteranno i tempi di recupero, che non penso saranno brevissimi, così come non lo sono per Romelu. Sono infortuni gravi, ai tendini, che speri non ti accadano altrimenti si rischia che il giocatore perda l'intera stagione. Si dice sempre: 'Quando rientrano?'. Ma bisogna vedere come rientrano".