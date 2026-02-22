Classifica Serie A, il Genoa aggancia il Torino. La graduatoria aggiornata
Vittoria importantissima per il Genoa in chiave salvezza, contro il Torino di Marco Baroni che adesso non può più sorridere e deve guardarsi le spalle. 3-0 il finale, che vale tre punti fondamentali per la squadra di De Rossi, che ha agganciato proprio i granata a quota 27 punti in classifica, a +6 dalla Fiorentina terzultima che però giocherà domani al Franchi contro il Pisa.
Classifica Serie A aggiornata.
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (25)
Napoli 50 (25)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 42 (25)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 29 (25)
Cagliari 29 (26)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)
