Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Probabili formazioni

Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri non rinuncia a Basic, confermato Ekhator

Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri non rinuncia a Basic, confermato EkhatorTUTTO mercato WEB
Oggi alle 20:55Serie A
Redazione TMW

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 10^ giornata di Serie A:

UDINESE-ATALANTA 1-0 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatore: 40' Zaniolo (U)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola (30' st Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (30' st Ehizibue), Ekkenlenkamp (24' st Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo (24' st Bayo), Buksa (41' st Zarraga). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Zemura, Modesto, Lovric, Miller, Gueye, Bravo. All.: Runjaic
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (40' st Brescianini), Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski (32' st Bellanova); Samardzic (32' st De Ketelaere), Sulemana (14' st Lookman); Scamacca (14' st Krstovic). A disp.: Rossi, Sportiello, Obdric, Ahanor, Musah, Bernasconi. All.: Juric

Le pagelle di Udinese-Atalanta 1-0

---------------------------

NAPOLI-COMO 0-0 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Anguissa, Gilmour (37' Elmas), McTominay; Politano (42' st Lobotka), Hojlund (42' st Lucca), Neres (28' st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte

COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic (26' st Posch), Ramon, Kempf (8' Diego Carlos), Valle; Caqueret (26' st Da Cunha), Perrone; Addai (37' st Rodriguez), Nico Paz, Diao; Morata (37' st Douvikas). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas

Le pagelle di Napoli-Como 0-0

---------------------------

CREMONESE-JUVENTUS 1-2 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 2' Kostic (J), 23' st Cambiaso (J), 38' st Vardy (C)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (36' st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (17' st Sarmiento), Vandeputte, Floriani Mussolini (26' st Faye); Bonazzoli (26' st Vazquez), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. All.: Nicola.
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie (40' st Rugani), Locatelli, Thuram (34' st Adzic), Kostic (34' st Joao Mario); Openda (19' st Conceicao), Vlahovic (40' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Zhegrova, Miretti, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti.

Le pagelle di Cremonese-Juventus 1-2

---------------------------

HELLAS VERONA-INTER 1-2 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 45'+4' st aut. Frese (I)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro (43' st Harroui), Gagliardini, Bernede (28' st Niasse), Bradaric; Giovane (35' st Sarr), Orban (28' st Mosquera). Allenatore: Zanetti.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique (10' st Dumfries), Sucic, Calhanoglu, Zielinski (10' st Barella), Carlos Augusto (20' st Dimarco); Bonny (10' st Esposito), Lautaro. Allenatore: Chivu

Le pagelle di Verona-Inter 1-2
---------------------------

TORINO-PISA 2-2 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 13’, 29’ rig. Moreo (P), 42’ Simeone (T), 45’+3' Adams (T)

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismailj, Maripan (22’ st Tameze), Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic (1’ st Ngonge), Lazaro (28’ st Biraghi); Adams (21’ st Gineitis), Simeone (33’ st Zapata). A disp.: Siviero, Popa, Masina, Dembelé, Ilkhan, Asllani, Anjorin, Njie. All.: Baroni
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré (21’ st Nzola), Vural (38’ st Marin), Hojholt (1’ st Aebischer), Akinsanmiro, Leris (38’ st Cuadrado); Moreo (21’ st Angori), Meister. A disp.: Nicolas, Scuffet, Mbambi, Albiol, Bonfanti, Denoon, Lorran, Piccinini, Tramoni, Buffon. All.: Gilardino

Le pagelle di Torino-Pisa 2-2

---------------------------

FIORENTINA-LECCE 0-1 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 23’ Berisha (L)

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo (31’ st Fazzini), Ranieri; Dodo, Ndour (1’ st Sohm), Nicolussi Caviglia (1’ st Mandragora), Fagioli (1’ st Gudmundsson), Fortini; Kean, Dzeko (15’ st Piccoli). A disp.: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Parisi, Marì, Richardson. All.: Pioli.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (44’ st Kaba), Berisha (31’ st Maleh), Banda (28’ st Pierotti); Stulic (44’ st Camarda). A disp.: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Kouassi, Siebert, Sala, Helgason, Sottil, N’Dri. All.: Di Francesco.

Le pagelle di Fiorentina-Lecce 0-1

---------------------------

PARMA-BOLOGNA 1-3 - Il tabellino (rileggi il live di TMW)
Marcatori: 1' Bernabé (P), 17' Castro (B), 22' st Castro (B), 46' st Juan Miranda (B)

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati (40' Ndiaye), Valenti; Ordoñez, Bernabé, Keita, Estevez (23' Sørensen), Britschgi (32' st Hernani); Pellegrino (32' st Djuric), Benedyczak (32' st Cutrone). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Plicco, Cardinali, Ciardi. All.: Cuesta
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Juan Miranda; Freuler (10' st Moro), Pobega; Orsolini (37' st Bernardeschi), Odgaard (26' st Fabbian), Rowe (37' st Cambiaghi); Castro (26' st Dallinga). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Casale, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana. All.: Niccolini (sostituisce Italiano)

Le pagelle di Parma-Bologna 1-3

---------------------------

MILAN-ROMA - Le formazioni ufficiali (segui il live di TMW)

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
Allenatore: Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Kone, El Aynaoui, Wesley; Soule, Cristante; Dybala.
Allenatore: Gasperini.

---------------------------

SASSUOLO-GENOA - Lunedì 3 novembre, ore 18.30

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator.
Allenatore: Murgita e Criscito (ad interim).

---------------------------

LAZIO-CAGLIARI - Lunedì 3 novembre, ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.

Articoli correlati
Milan, Ricci dopo l'intervallo: "Più attenti difensivamente, in avanti continuiamo... Milan, Ricci dopo l'intervallo: "Più attenti difensivamente, in avanti continuiamo così"
Pronostico Lazio-Cagliari, Sarri punta al balzo in classifica contro un Cagliari... Pronostico Lazio-Cagliari, Sarri punta al balzo in classifica contro un Cagliari in difficoltà
Milan, Saelemaekers: "Allegri mi ha dato fiducia da subito, provo a dare il massimo"... Milan, Saelemaekers: "Allegri mi ha dato fiducia da subito, provo a dare il massimo"
Altre notizie Serie A
Pisa, Leris: "Amarezza per il doppio vantaggio. Lottiamo con chiunque" Pisa, Leris: "Amarezza per il doppio vantaggio. Lottiamo con chiunque"
Milan, Ricci dopo l'intervallo: "Più attenti difensivamente, in avanti continuiamo... Milan, Ricci dopo l'intervallo: "Più attenti difensivamente, in avanti continuiamo così"
Pioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico TMWPioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico
Bologna, Pobega: "Abbiamo un'idea di gioco precisa e si vede. Ora aspettiamo Italiano"... Bologna, Pobega: "Abbiamo un'idea di gioco precisa e si vede. Ora aspettiamo Italiano"
Monologo Roma, ma a segnare è il Milan: 1-0 all'intervallo e raddoppio sfiorato Monologo Roma, ma a segnare è il Milan: 1-0 all'intervallo e raddoppio sfiorato
Bologna, Niccolini: "Italiano voleva venire in panchina, poi per fortuna non se l'è... Bologna, Niccolini: "Italiano voleva venire in panchina, poi per fortuna non se l'è sentita"
Provate a prendere Leao: fuga solitaria e palla al bacio per Pavlovic, 1-0 Milan... Provate a prendere Leao: fuga solitaria e palla al bacio per Pavlovic, 1-0 Milan sulla Roma
Bologna, Pobega: "La nostra attitudine non è cambiata dopo il gol. Ne sono contento"... Live TMWBologna, Pobega: "La nostra attitudine non è cambiata dopo il gol. Ne sono contento"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri non rinuncia a Basic, confermato Ekhator
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico
Immagine top news n.1 Numeri impietosi, precedenti pessimi e una stagione (finora) da incubo. Fiorentina nel baratro
Immagine top news n.2 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.3 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.4 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
Immagine top news n.6 Verona-Inter 1-2, le pagelle: Giovane scatenato, Lautaro no, Bastoni a due facce
Immagine top news n.7 La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Leris: "Amarezza per il doppio vantaggio. Lottiamo con chiunque"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Ricci dopo l'intervallo: "Più attenti difensivamente, in avanti continuiamo così"
Immagine news Serie A n.3 Pioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Pobega: "Abbiamo un'idea di gioco precisa e si vede. Ora aspettiamo Italiano"
Immagine news Serie A n.5 Monologo Roma, ma a segnare è il Milan: 1-0 all'intervallo e raddoppio sfiorato
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Niccolini: "Italiano voleva venire in panchina, poi per fortuna non se l'è sentita"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Lombardo torna nel club: ecco quale sarà il suo ruolo in blucerchiato
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Mantova 0-1, le pagelle: male Cherubini e Coda, Ruocco segna un eurogoal
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Sampdoria cade ancora: il Mantova vince 1-0 e la supera in classifica
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Dopo partite come queste devi portare a casa qualcosa"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, D'Angelo: "Giocato bene fino all'errore di Sarr. Non lo colpevolizzo, è un gran portiere"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Vittoria difficilissima, il gruppo è unito. Rosso a Izzo? Non commento l'arbitro"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pergolettese, Parker: "Serve più attenzione, ma la squadra c’è"
Immagine news Serie C n.2 Pizzoli ricorda Galeone: "In campo e fuori si distingueva per gentilezza e apertura"
Immagine news Serie C n.3 Modena, Zanimacchia: "Vittorie così fanno la differenza, col Frosinone ci divertiremo"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: "Vittoria che vale tantissimo. Col cuore si arriva ovunque"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 17:30: ancora Okaka a segno, il Latina blocca la Salernitana
Immagine news Serie C n.6 Venezia, Svoboda: "Dominiamo le partite, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…