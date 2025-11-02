Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino-Pisa 2-2, le pagelle: Simone ovunque, Moreo protagonista

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:08Serie A
Giuseppe Lenoci

Risultato finale: Torino-Pisa 2-2

TORINO
Paleari 6 - I due gol nel primo tempo diventano un fardello pesante da portare per l'intero match: non ha però particolari colpe.

Ismajli 6 - Dopo un primo tempo un po' complicato, il centrale ex Empoli si riscatta nella ripresa e trova comunque una buona prestazione.

Maripan 6,5 - Decisiva la chiusura ad inizio ripresa su Leris, con la fascia di capitano appena presa dopo l'uscita di Vlasic. Dal 63' Tameze 6 - Regala freschezza al reparto, dando comunque certezze nell'ultima mezz'ora di gara.

Coco 5,5 - Va in forte difficoltà nel cointenere la fisicità delle due punte avversarie. Non sembra trasmettere tranquillità al suo reparto.

Pedersen 6,5 - Sta prendendo confidenza con il tipo di lavoro richiesto da Baroni: l'ex Sassuolo è protagonista in diverse occasioni.

Casadei 6 - Gestisce il centrocampo trovando spesso gli spazi per offendere, ma non riesce a rendersi pericolo da fuori area.

Ilic 6 - Il ruolo in cabina di regia evidenzia le sue caratteristiche tecniche. Mancano però gli acuti.

Vlasic 5,5 - Nell'atipica posizione di mezz'ala, non lascia punti di riferimento. La sua gara però termina all'intervallo. Dal 46' Ngonge 5,5 - Qualche spunto iniziale, poi non riesce a fare la differenza.

Lazaro 6 - Da un suo traversone, nasce il gol del pareggio di Adams. Sempre propositivo nelle scelte in avanti. Dal 73' Biraghi 6 - Ingresso buono per lui, troppo poco tempo per fare la differenza.

Adams 6,5 - Buon approccio al match con una traversa nei primi minuti di gioco e un attacco alla profondità continua e costante. Prima dell'intervallo, trova il gol del pareggio. Dal 63' Gineitis 6 - Qualche cross pericoloso, nella mezz'ora in campo e tanta gamba.

Simeone 7 - Lotta come un leone ed è abile a sbloccare i suoi con una torsione. Pochi minuti dopo, sfiora la doppietta scivolando sul terreno di gioco dopo aver saltato Semper. Esce, come sempre, stremato. Dall'78' Zapata sv

Marco Baroni 6 - Schiera i suoi con un 3-5-2 asimmetrico con Vlasic tra le linee. Dopo i due gol subiti e i fischi del pubblico, scuote i suoi. Viene però espulso nel finale di prima frazione

PISA
Semper 6,5 - Bravo e fortunato in occasione dell'azione di Adams in avvio di gara. Non può nulla sulle conclusioni nel primo tempo di Simeone e Adams.

Canestrelli 5 - Primo tempo davvero complicato per il centrale, non perfetto in marcatura sul primo gol, mentre sul secondo la deviazione di testa diventa un involontario assist per Adams.

Caracciolo 5,5 - Perde la concentrazione nel momento topico per i suoi, favorendo la rimonta dei granata.

Calabresi 6 - Dei tre centrali, è quello sicuramente più attivo. Si fa vedere anche in avanti nella ripresa.

Tourè 5,5 - Non garantisce la spinta richiesta dal tecnico, mostrando pochi spunti interessanti. Dal 62' Angori 5,5 - Sono davvero pochi gli spunti dell'esterno nella mezz'ora in campo.

Akinsanmiro 6,5 - Genera l'azione del gol con una conclusione, deviata dalla traversa. Cresce di gara in gara l'ex Inter.

Hojholt 5,5 - All'esordio da titolare in Serie A, alterna buone scelte ad ingenuità. Ammonito, resta negli spogliatoi. Dal 46' Aebischer 6,5 - Il suo apporto, soprattutto in fase di copertura, si rivela importante nei primi minuti della ripresa contro un Toro scatenato.

Vural 6 - Buona la prova del centrocampista che sta trovando sempre più continuità nella manovra toscana. Dall'83' Marin sv

Leris 6,5 - Corre su e giù per la fascia di competenza, garantendo copertura. Ottima la sua gara in tutti i fondamentali. Dall'83' Cuadrado sv

Meister 6,5 - Tanto lavoro sporco per la punta in una gara molto complicata.

Moreo 7,5 - Sblocca il match e trova il suo primo gol in carriera in Serie A con una conclusione di potenza. Si ripete poco dopo dagli undici metri. Dal 62' Nzola 5,5 - Non riesce ad incidere particolarmente sul match, spesso anticipato dagli avversari.

Alberto Gilardino 6,5 - Schiera i suoi cambiando tanto. Sfiora il colpo grosso dopo aver trovato il doppio vantaggio e porta a casa un punto meritato.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
