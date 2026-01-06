Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Probabili formazioni

Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Emergenza per Gasperini

Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Emergenza per Gasperini
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:33Serie A
Redazione TMW

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 18ª giornata di Serie A:

PISA-COMO - Martedì 6 gennaio ore 15

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Meister.
Allenatore: Alberto Gilardino.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.
Allenatore: Cesc Fabregas.

------------------------------------------------------------

LECCE-ROMA - Martedì 6 gennaio ore 18

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Sottil, Stulic, Pierotti.
Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; El Shaarawy, Dybala; Ferguson.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.

------------------------------------------------------------

SASSUOLO-JUVENTUS - Martedì 6 gennaio ore 20.45

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Kone, Matic, Thorstvedt; Fadera, Pinamonti, Lauriente. 
Allenatore: Fabio Grosso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda.
Allenatore: Luciano Spalletti.

------------------------------------------------------------

BOLOGNA-ATALANTA - Mercoledì 7 gennaio ore 18.30

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.
Allenatore: Vincenzo Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca.
Allenatore: Raffaele Palladino.

------------------------------------------------------------

NAPOLI-HELLAS VERONA - Mercoledì 7 gennaio ore 18.30

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund.
Allenatore: Antonio Conte.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.
Allenatore: Paolo Zanetti.

------------------------------------------------------------

LAZIO-FIORENTINA - Mercoledì 7 gennaio ore 20.45

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli, Mandragora; Parisi, Gudmundsson, Solomon; Kean.
Allenatore: Paolo Vanoli.

------------------------------------------------------------

PARMA-INTER - Mercoledì 7 gennaio ore 20.45

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino.
Allenatore: Carlos Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
Allenatore: Cristian Chivu.

------------------------------------------------------------

TORINO-UDINESE - Mercoledì 7 gennaio ore 20.45

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Zapata, Adams.
Allenatore: Marco Baroni.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Kosta Runjaic.

------------------------------------------------------------

CREMONESE-CAGLIARI - Giovedì 8 gennaio ore 18.30

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
Allenatore: Davide Nicola.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Prati, Mazzitelli, Adopo, Obert; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Fabio Pisacane.

------------------------------------------------------------

MILAN-GENOA - Giovedì 8 gennaio ore 20.45

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Allenatore: Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: Daniele De Rossi.

