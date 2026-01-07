Udinese, Nani: "Atta finisce il campionato con noi, lo consideriamo come Zidane"

Il group technical director dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Torino valevole per la 19^ giornata di Serie A.

E' nei vostri piani cedere Atta?

"Rispetto per chiunque offra denaro, ma non abbiamo alcuna intenzione di vendere Atta. Lo consideriamo come Bellingham e Zidane. Deve crescere, è un grande professionista. Non è nei piani vendere Atta: più avanti vedremo, ma finirà il campionato con noi".

La fase difensiva vi ha impedito di avere continuità?

"Vediamo di vincere innanzitutto e poi proviamo a migliorarci. Penso che sia sempre una questione di equilibrio tra attacco e difesa. Abbiamo fatto bellissime prestazioni contro le più forti del campionato e perso partite inaspettate, dobbiamo trovare equilibrio e siamo una squadra giovane che sta crescendo. Il nostro obiettivo è la salvezza, poi fa parte dell'ambizione dell'essere umano pretendere sempre di più. Siamo in linea con i programmi, ma vogliamo alzare l'asticella".