Parma, Cuesta pronto per l'Inter: "Pellegrino contro Akanji? Lui sa cosa fare"

Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida contro l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come si ferma l'Inter?

"Giocando molto bene. Quando saremo in attacco, quando dovremo costruire cercando gli spazi, cercando di essere organizzati per non prendere ripartenze e poi in fase difensiva essendo molto solidi per portare la partita dove vogliamo noi".

È importante insistere sui due dietro a Pellegrino?

"Ho avuto la tentazione di fare quello che è giusto, ovvero dare continuità a quello che stiamo facendo. Dobbiamo affrontare la sfida con umiltà sapendo gestire anche dei momenti che non saranno nostri".

Che partita si aspetta da Pellegrino, che oggi affronta Akanji?

"Mi aspetto una partita dove dovrà essere, come al solito, prima di tutto parte del collettivo. Sa cosa fare quando dovremo difendere, poi dandoci possibilità in più con le sponde e poi facendo male in avanti, la cosa che sa fare meglio".