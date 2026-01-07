Ufficiale Giugliano, colpo in attacco: arriva Ogunseye. Ha giocato col Perugia negli ultimi sei mesi

Colpo in attacco per il Giugliano che si è assicurato fino al termine della stagione le prestazioni del centravanti Ogunseye, autore di un gol in 10 gare con il Perugia in questa prima metà di stagione. Questa la nota del club campano:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cesena FC il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, attaccante classe 1995, Roberto Ogunseye.

Esordisce tra i professionisti nella stagione 2014/2015 con il Prato. Tre stagione giovanissimo in Toscana, prima del trasferimento all’Olbia. In Sardegna resta dal 2016/2017 fino al 2019/2020, totalizzando 93 presenze e 32 reti. L’anno successivo approda al Cittadella in Serie B dove centra 42 presenze totali, 6 reti e la qualificazione ai playoff promozione Serie A. Nella stagione 2021/2022 passa al Modena: 25 presenze totali e 5 reti che contribuiscono alla promozione in Serie B degli emiliani e al successo della Supercoppa Serie C. Poi il trasferimento al Foggia, con cui in una sola stagione sportiva disputa 47 partite complessive e 14 gol, arrivando alla finale playoff promozione in Serie B. L’anno successivo si trasferisce al Cesena vincendo per la seconda volta in carica sia il Girone B di Serie C che la Supercoppa Serie C. L’anno scorso ha vestito la maglia dell’Arezzo contribuendo con le sue 37 presenze e 6 reti alla qualificazione ai playoff. Nella prima parte di stagione ha giocato con il Perugia".