Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari si porta a un punto dalla Juventus

Il Cagliari frena la corsa del Frosinone: i ciociari conoscono la sconfitta dopo una sequenza di 4 risultati utili consecutivi che hanno portato a 10 punti. La decide Adopo e i sardi rialzano la china dopo un periodo complicato di 4 ko consecutivi. La squadra di Fabio Pisacane non vinceva dal 19 settembre.

Torino e Lecce invece non vanno oltre il pari, risultato che soddisfa i salentini che muovono la classifica dopo tre ko di fila. Per il Toro un'occasione sprecata e sale a 3 la serie di gare senza vittoria.

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Lazio 28 punti

2. Inter 25

3. Roma 24

4. Como 23

5. Milan 21

6. Frosinone 20

7. Juventus 17

8. Cagliari 16

9. Napoli 14

10. Bologna 14

11. Torino 14

12. Genoa 13

13. Atalanta 11

14. Lecce 10

15. Parma 8

16. Fiorentina 8

17. Sassuolo 8

18. Monza 7

19. Venezia 6

20. Udinese 5

SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA

Venezia - Udinese 2-1

54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)

Cagliari - Frosinone 1-0

38' Adopo

Torino - Lecce 1-1

60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)

Parma - Bologna

7 novembre, ore 18, DAZN

Roma - Sassuolo

7 novembre, ore 20.45, DAZN e Sky

Napoli - Lazio

8 novembre, ore 12.30, DAZN

Genoa - Milan

8 novembre, ore 12.30, DAZN

Monza - Atalanta

8 novembre, ore 15, DAZN

Inter - Como

8 novembre, ore 18, DAZN e Sky

Fiorentina - Juventus

8 novembre, ore 20.45, DAZN

SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI

9 reti: Varela (Monza)

8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)

6 reti: Krstovic (Atalanta)

5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Thuram (Inter) e Rabiot (Milan)

4 reti: Mastantuono (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Isaksen e Noslin (Lazio), Cisse e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli) e Adams (Torino)