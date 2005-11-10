Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari si porta a un punto dalla Juventus
Gaetano Mocciaro
Il Cagliari frena la corsa del Frosinone: i ciociari conoscono la sconfitta dopo una sequenza di 4 risultati utili consecutivi che hanno portato a 10 punti. La decide Adopo e i sardi rialzano la china dopo un periodo complicato di 4 ko consecutivi. La squadra di Fabio Pisacane non vinceva dal 19 settembre.
Torino e Lecce invece non vanno oltre il pari, risultato che soddisfa i salentini che muovono la classifica dopo tre ko di fila. Per il Toro un'occasione sprecata e sale a 3 la serie di gare senza vittoria.
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Lazio 28 punti
2. Inter 25
3. Roma 24
4. Como 23
5. Milan 21
6. Frosinone 20
7. Juventus 17
8. Cagliari 16
9. Napoli 14
10. Bologna 14
11. Torino 14
12. Genoa 13
13. Atalanta 11
14. Lecce 10
15. Parma 8
16. Fiorentina 8
17. Sassuolo 8
18. Monza 7
19. Venezia 6
20. Udinese 5
SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA
Venezia - Udinese 2-1
54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)
Cagliari - Frosinone 1-0
38' Adopo
Torino - Lecce 1-1
60' Simeone (T), 73' N'Dri (L)
Parma - Bologna
7 novembre, ore 18, DAZN
Roma - Sassuolo
7 novembre, ore 20.45, DAZN e Sky
Napoli - Lazio
8 novembre, ore 12.30, DAZN
Genoa - Milan
8 novembre, ore 12.30, DAZN
Monza - Atalanta
8 novembre, ore 15, DAZN
Inter - Como
8 novembre, ore 18, DAZN e Sky
Fiorentina - Juventus
8 novembre, ore 20.45, DAZN
SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI
9 reti: Varela (Monza)
8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)
6 reti: Krstovic (Atalanta)
5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Thuram (Inter) e Rabiot (Milan)
4 reti: Mastantuono (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Isaksen e Noslin (Lazio), Cisse e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli) e Adams (Torino)