Serie A, la classifica aggiornata: il Como guarda la vetta, il Venezia resta ultimo
Niccolò Righi
Vittoria importantissima in termini di classifica per il Como, che nel lunch match della decima giornata ha superato di misura il Venezia. Un successo, firmato da Da Cunha su rigore, che permette ai ragazzi di Cesc Fabregas di controsorpassare il Milan e portarsi al quarto posto a 23 punti, due soli in meno di quelli che hanno Lazio (in campo alle 15 contro il Cagliari) e Inter. Per il Venezia, invece, secondo ko consecutivo che lascia Nicola e i suoi all'ultimo posto con 3 punti.
La classifica
1. Lazio – 25 punti (9 partite giocate)
2. Inter – 25 punti (10)
3. Roma – 24 punti (10)
4. Como – 23 punti (10)
5. Milan – 21 punti (10)
6. Frosinone – 17 punti (9)
7. Napoli – 14 punti (9)
8. Bologna – 14 punti (10)
9. Juventus – 14 punti (9)
10. Torino – 13 punti (9)
11. Cagliari – 13 punti (9)
12. Atalanta – 11 punti (9)
13. Genoa – 10 punti (9)
14. Lecce – 9 punti (9)
15. Sassuolo – 8 punti (9)
16. Monza – 7 punti (10)
17. Fiorentina – 5 punti (9)
18. Parma – 5 punti (9)
19. Udinese – 5 punti (10)
20. Venezia – 3 punti (10)