Non è un momento per niente facile per l’Empoli, diciannovesimo nella classifica di Serie B e che manca la vittoria dallo scorso 5 settembre. Anche ieri, nel derby toscano giocato in casa contro il Pisa, agli azzurri non è bastato il forcing feroce per evitare il ko per 0-1. Una sconfitta commentata così dal centrocampista Gerard Yepes nel post match: “La squadra ha reagito bene al gol subito immediatamente, ancora una volta su palla inattiva; le cose che dovevamo fare in campo erano comunque le stesse ma siamo stati poco lucidi nei metri finali e questo ci ha impedito di creare occasioni da rete nitide. Siamo stati bravi a restare dentro la partita, forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”.

Sulla situazione di classifica: “La classifica è quella che è e dobbiamo renderci conto della situazione che stiamo vivendo: dobbiamo trovare un’ansia positiva che ci permetta di uscirne il prima possibile, dobbiamo restare tutti uniti e concentrati per fare in campo quello che ci chiede il mister”.

Ancora sulla partita: “Oggi il Pisa ha cambiato modo di giocare rispetto alle gare precedenti e ci siamo dovuti adeguare a tale novità. Il gruppo è sano ed ha grandissima voglia di uscire da questa situazione. Dobbiamo alzare il livello individuale e quello collettivo, prendiamo troppi gol su palla inattiva e questo condiziona le nostre partite: dobbiamo alzare il nostro livello di concentrazione e la voglia di non prendere goal, tutte componenti che non c’entrano nulla con la tattica o con la tecnica”.

Sulla sfida a Benevento di martedì: “Siamo una squadra giovane che deve imparare in fretta, altrimenti saremo sempre costretti a rincorrere le partite ed i risultati. E’ sicuramente positivo tornare subito in campo martedì, dobbiamo ripartire da quanto fatto di buono oggi per affrontare la prossima partita nel migliore dei modi”.