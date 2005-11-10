Tra i migliori in campo nel successo per 1-0 contro la Cremonese, il difensore del Sudtirol Simone Davi ha analizzato così la vittoria nel post match: “L’importante è il risultato più che la ia partita personale. Sono contento personalmente ma lo sono molto di più perché abbiamo vinto. Il ruolo di braccetto a sinistra? Per le mie caratteristiche è il ruolo più congeniale. Per il modo di giocare del Mister quello è il ruolo migliore nonostante non ci abbia mai giocato. Logicamente oggi eravamo in emergenza, ho dovuto giocare l’, ma io sto in campo dove decide il Mister dando sempre il massimo”.

Ci sono stati tanti episodi discussi, come il rosso a Bonazzoli.

“È stata une bella partita che credo abbia fatto divertire tutti. E’ stata intensa contro una grande squadra. Non ricordiamoci che la Cremonese sei mesi fa era in Serie A ma noi abbiamo combattuto come dei leoni. Siamo stati bravi perché i tre punti ci mancavano da un po’. L’espulsione ci ha aiutati ma comunque non stavamo demeritando, anzi, eravamo noi in controllo della partita. E’ una vittoria che ci darà grande entusiasmo per le prossime partite".

Com’è andato l’episodio del rigore dato e poi tolto?

“È stata una situazione confusionaria. Da quel che ho capito io era in fuorigioco Bonazzoli, per questo hanno tolto il rigore. Non si era capito molto bene”.