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Udinese a Bologna senza il suo centravanti: Davis in tribuna, out per problemi fisiciTMW
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:19Serie A
autore Paolo Lora Lamia
22.11.2026 14:19Serie A
Dopo aver giocato 90 minuti contro il Venezia prima della sosta, l'attaccante ha dato forfait in occasione del match del Dall'Ara.
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L'Udinese di Paolo Zanetti cerca punti vitali oggi a Bologna, ma dovrà provare a farlo senza uno dei suoi giocatori di maggior spessore. Contro i rossoblù non sarà presente infatti Keinan Davis, non solo tra i titolari ma neanche in panchina per subentrare eventualmente a gara in corso.
I motivi di tale assenza sono di carattere fisico. Il centravanti, infatti, non ha smaltito il problema all'adduttore che si porta dietro da settimane. Contro il Venezia prima della sosta ha giocato 90 minuti, anche se aveva l'autonomia per farne circa 60. Uno sforzo che probabilmente gli è stato fatale, non riuscendo poi a recuperare.
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