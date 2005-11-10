L'Udinese di Paolo Zanetti cerca punti vitali oggi a Bologna, ma dovrà provare a farlo senza uno dei suoi giocatori di maggior spessore. Contro i rossoblù non sarà presente infatti Keinan Davis, non solo tra i titolari ma neanche in panchina per subentrare eventualmente a gara in corso.

I motivi di tale assenza sono di carattere fisico. Il centravanti, infatti, non ha smaltito il problema all'adduttore che si porta dietro da settimane. Contro il Venezia prima della sosta ha giocato 90 minuti, anche se aveva l'autonomia per farne circa 60. Uno sforzo che probabilmente gli è stato fatale, non riuscendo poi a recuperare.