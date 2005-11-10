La Roma ha trovato l'accordo con Mario Hermoso per il rinnovo di contratto fino al 2029. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore che aveva un accordo in scadenza a giugno ha prolungato e nei prossimi giorni firmerà un'intesa che lo legherà alla squadra di Gian Piero Gasperini per i prossimi due anni. Fondamentale il ruolo del tecnico giallorosso, che lo ha rimesso al centro del progetto da quando è arrivato a Trigoria.

Un segnale della dirigenza

Ieri D'Amico ha ricordato che la proprietà a gennaio vuole rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione e in questo senso, anche per il futuro, la notizia che è arrivata poco fa è un messaggio chiaro alla piazza e alla squadra: i Friedkin vogliono vincere. Lo Scudetto non è più un'utopia, con l'Inter che resta comunque favorita, visto l'organico più profondo a disposizione.