Roma, accordo trovato con Hermoso: il difensore rinnoverà fino al 2029
Alessio Del Lungo
La Roma ha trovato l'accordo con Mario Hermoso per il rinnovo di contratto fino al 2029. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore che aveva un accordo in scadenza a giugno ha prolungato e nei prossimi giorni firmerà un'intesa che lo legherà alla squadra di Gian Piero Gasperini per i prossimi due anni. Fondamentale il ruolo del tecnico giallorosso, che lo ha rimesso al centro del progetto da quando è arrivato a Trigoria.
Un segnale della dirigenza
Ieri D'Amico ha ricordato che la proprietà a gennaio vuole rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione e in questo senso, anche per il futuro, la notizia che è arrivata poco fa è un messaggio chiaro alla piazza e alla squadra: i Friedkin vogliono vincere. Lo Scudetto non è più un'utopia, con l'Inter che resta comunque favorita, visto l'organico più profondo a disposizione.