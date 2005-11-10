Juventus fra poco in campo all'Allianz Stadium. Fra poco più di un'ora il team di Luciano Spalletti affronterà il Venezia nell'anticipo delle 12.30. I bianconeri inseguono un successo per rientrare immediatamente nella zona europea e soprattutto dare un po' di continuità di risultati dopo un inizio di stagione, fra campionato ed Europa League, decisamente altalenante.

Il messaggio degli ultras bianconeri

E fuori dall'impianto torinese, la curva ha srotolato uno striscione dedicato alla squadra: "Chi rema contro squadra e società non ha alcuna dignità…rispettate e onorate questa maglia per la gente e per gli ultrà".