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Juve, il messaggio della curva: "Onorate questa maglia per la gente e per gli ultrà"TMW
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Andrea Piras
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Oggi alle 11:25Serie A
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22.11.2026 11:25Serie A
Messaggio della curva bianconera prima del match contro il Venezia. La squadra di Spalletti scenderà in campo all'Allianz Stadium alle 12.30
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Juventus fra poco in campo all'Allianz Stadium. Fra poco più di un'ora il team di Luciano Spalletti affronterà il Venezia nell'anticipo delle 12.30. I bianconeri inseguono un successo per rientrare immediatamente nella zona europea e soprattutto dare un po' di continuità di risultati dopo un inizio di stagione, fra campionato ed Europa League, decisamente altalenante.
Il messaggio degli ultras bianconeri
E fuori dall'impianto torinese, la curva ha srotolato uno striscione dedicato alla squadra: "Chi rema contro squadra e società non ha alcuna dignità…rispettate e onorate questa maglia per la gente e per gli ultrà".
Fonte: dall'Allianz Stadium, Camillo Demichelis
Lo striscione degli ultras bianconeri
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