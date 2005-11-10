La Juventus cerca un attaccante, ma intanto quello che ha già in rosa prova a convincerla a cambiare idea. Nick Woltemade ha trovato il gol anche con il Venezia, dopo essersi sbloccato in campionato nella precedente giornata con la Fiorentina. Due reti consecutive in Serie A per il tedesco, che nelle prime settimane in bianconero aveva faticato soprattutto in zona gol. E che, proprio mentre aumentano le indiscrezioni su un nuovo centravanti da acquistare a gennaio, inizia a dare risposte più convincenti. Stavolta partendo dalla panchina: Luciano Spalletti gli ha inizialmente preferito Kolo Muani, salvo inserirlo all'intervallo dopo l'infortunio occorso ad Alajbegovic. Otto minuti dopo, Woltemade ha sbloccato il risultato, servendo poi anche l'assist per il raddoppio di Koopmeiners.

La Juventus cerca un centravanti, Woltemade prova a convincerla

Il tema è soprattutto di prospettiva. Arrivato dal Newcastle in prestito fino al 30 giugno 2027, senza un'opzione di acquisto, Woltemade deve ancora convincere la dirigenza juventina a investire su di lui per il futuro, ammesso che gli inglesi siano d'accordo. Per ora, non è successo, e al club bianconero serve un attaccante che possa garantire un contributo realizzativo superiore a quello offerto finora dai giocatori a disposizione di Spalletti. Non a caso, in vista del mercato di gennaio, sono circolati diversi nomi, da Sorloth a Balogun, passando per profili più giovani come Varela. Woltemade ha però dalla sua un elemento importante: la possibilità di dimostrare sul campo di poter crescere ancora.

Del resto, lo stesso Spalletti aveva sottolineato i progressi di Woltemade alla vigilia della sfida con il Venezia. Il tecnico aveva parlato di un miglioramento visibile, spiegando come il giocatore si trovi meglio nella posizione occupata nelle ultime settimane. Due gol consecutivi non possono cancellare dubbi accumulati nei mesi precedenti, né bastano per modificare una strategia di mercato, che però fa anche i conti con le finanze della Vecchia Signora. Se Woltemade dovesse confermare questi standard, a differenza di quanto fatto vedere finora, le valutazioni potrebbero cambiare.