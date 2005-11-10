A gennaio Francesco Camarda lascerà il Milan in prestito. La decisione, salvo sorprese, è presa: il giovane attaccante rossonero andrà a cercare altrove quello spazio che Ruben Amorim non gli ha concesso nella prima parte di stagione. Una scelta comprensibile, forse necessaria. Che però porta con sé una domanda: perché non farlo già in estate? Dopo un'annata a Lecce non esattamente esaltante, anche per colpa degli infortuni, a Milanello si era deciso di puntare sul classe 2008, individuato ufficialmente come alternativa a Gonçalo Ramos. Il portoghese era appena arrivato, ma l'allenatore, secondo i racconti estivi, aveva espresso grande fiducia nel talento proveniente dal settore giovanile. Pochi mesi dopo, il cambio di programma. E viene da chiedersi quanto fosse convinto, il Milan, delle prospettive di impiego di Camarda.

Milan, Camarda ha giocato appena 119 minuti: in estate era considerato il vice Ramos

I numeri sono piuttosto chiari. Camarda ha giocato appena 119 minuti in questa stagione, mentre Gonçalo Ramos ne ha collezionati 1615. Anche quando il portoghese non era disponibile, Amorim ha preferito ricorrere ad altre soluzioni, piuttosto che affidarsi al giovane centravanti. Eppure, in estate, il tecnico aveva voluto trattenerlo. Una posizione ribadita anche nelle settimane successive, senza che alle parole corrispondesse un impiego significativo. Ieri, Amorim ha spiegato che giocare nel Milan è difficile, anche per Ramos, e che Camarda deve avere pazienza. Tutto vero, ma era altrettanto prevedibile quattro mesi fa. Il rischio, per un diciottenne, è di perdere una stagione preziosa per la propria crescita. Tanto più che l'eventuale arrivo di un nuovo attaccante a gennaio ridurrebbe ulteriormente le sue possibilità.

Il precedente Liberali e la paura di perdere un altro talento

C'è poi un altro aspetto da considerare, legato alle scelte della proprietà. Gerry Cardinale non aveva gradito la perdita di Mattia Liberali, ceduto nell'estate 2025 al Catanzaro dopo il mancato rinnovo del contratto. Un anno dopo, il Milan aveva provato a riportarlo a casa, senza successo: il fantasista ha scelto il Como, nonostante il tentativo della società rossonera di convincerlo a tornare. Camarda rappresentava un altro talento da proteggere, tanto che a luglio è arrivato il rinnovo fino al 2031. Ma il sospetto è che la scelta di trattenerlo sia stata dettata anche dalla volontà di evitare un altro caso Liberali, più che dalla reale convinzione di potergli garantire spazio. Sono situazioni diverse, certo: Camarda resta un patrimonio del Milan e un prestito non equivale a una cessione definitiva. Il punto, però, è proprio questo. Per valorizzare un giovane non basta convincerlo a rimanere, bisogna anche costruirgli un percorso credibile. E quello immaginato dal Milan in estate non ha retto alla prova dei fatti.